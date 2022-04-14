مصرع أم وثلاثة من اطفالها بحريق منزلهم في بغداد

2022/04/14 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع ام

وثلاثة من اطفالها اثر حريق اندلع

بمنزلها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "حادث حريق اندلع داخل

منزل سكني اسفر عن مصرع أم واطفالها

الثلاثة ضمن منطقة الكريعات ش

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