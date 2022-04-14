استشهاد وإصابة خمسة منتسبين بينهم ضابط بإنفجار بصلاح الدين

2022/04/14 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة قطعات قيادة عمليات صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "العبوة انفجرت اثناء عملية تفتيشية، حيث اسفر الانفجار عن استشهاد ضابط واصابة اربعة اخرين كحصيلة أولية".

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