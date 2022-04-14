الإطاحة بما يسمى مسؤول جمع الزكاة غربي نينوى

2022/04/14 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على ما يسمى مسؤول جمع الزكاة لداعش الارهابي وتضبط اعتدة وعبوات غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعمليات نوعية منفصلة، ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 احدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوه من قيادة القوات البرية مثمثلة بلوائي المشاة 73 و21 اسفرت عن القاء القبض على ما يسمى مسؤول جمع الزكاة لعصابات داعش الارهابي بعد نصب كمين له في منطقة تل فارس"، مبينةً أنه "من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".

وأضافت أن "القوة ذاتها تمكنت من ضبط عبوات وقنابر ومقذوفات في قضائي تلعفر والحضر غربي نينوى ضمت 25 مقذوف مختلف العيارات، 13 قنبرة هاون 82 ملم، و3 عبوات ناسفة محلية الصنع، حيث تم تسليم الارهابي الى جهة الطلب".

واكملت أن "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".

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