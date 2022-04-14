2022/04/14 | 12:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت النيابة العامة التي تحقق في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا عام 2020 في الأرجنتين، محاكمة الطاقم الطبي الذي عالجه بتهمة القتل جراء الإهمال.وقال المدّعون، إن “الإغفال” وسوء المعاملة لـ8 أفراد من الطاقم الطبي المهتم بمارادونا وضعاه في “حالة من العجز”، ليُترك “لمصيره” خلال عملية استشفائه “الفاضح” في منزله، بحسب وكالة […]

ظهرت المقالة بـ”اتهامات خطيرة”..



قضية وفاة الاسطورة مارادونا تعود للواجهة أولاً على ايرث نيوز.

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