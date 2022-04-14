القبض على تاجر آثار بحوزته تمثال 'آشوري' في صلاح الدين

2022/04/14 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الخميس، القبض على تاجر آثار بحوزته تمثال "آشوري" في محافظة صلاح الدين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءا على معلومات بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالاثار تم القاء القبض على المدعو ( م .



م .



ش ) في مدينة تكريت وضبط بحوزته قطعة أثرية (وهي عبارة عن تمثال اشوري)".

واضاف البيان أن المتهم "دونت أقواله بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة(٤٠) أثار تمهيدا لاكمال الإجراءات القانونية واحالته الى المحكمة لينال جزاءه العادل".

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