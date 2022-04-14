العمليات المشتركة تعلن تدمير اكبر مضافة لداعش في وادي الشاي (فيديو وصور)

2022/04/14 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، تدمير اكبر مضافة لعصابات داعش الارهابية في وادي الشاي خلال عملية المطرقة الحديدية.

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