بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوط مبكر.. شاهد ركابًا يتوسلون لإنزالهم من طائرة

2022/04/14 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسل ركاب على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الدولية جيت بلو للمضيفات ليهبطوا مبكرًا وذلك بسبب مخاوف بشأن سوء الأحوال الجوية.وقد أصدرت شركة الطيران بيانًا ردًا على ذلك بأن سلامة ركابها هي أولويتهم القصوى وأن طياريهم مدربون على التعامل مع ظروف الطقس السيئة.

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