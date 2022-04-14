2022/04/14 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إخماد حريق اندلع داخل مدرسة في منطقة الكاظمية المقدسة.

وذكر بيان للدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرقه تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حديقة واشجار مدرسة اعدادية الكاظمية للبنين قرب فلكة خزان الماء سابقا في منطقة الكاظمية وسط بغداد".

واوضح، ان "الفرق، اخلت الطلاب والكوادر التدريسية بالتزامن مع عمليات الاخماد والسيطرة على النيران وانهاء الحريق بشكل كامل دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مؤكدا "فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

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