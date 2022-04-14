القرآن الكريم بين حسن التدبر والعزم على التمظهر

2022/04/14 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم ( الْحَمْدُ

لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى

عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

لَهُ عِوَجًا ) ـ الكهف/1 القرآن الكريم

معجزة النبي الأكرم محمد صلى الله علي

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