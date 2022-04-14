قرار 2131 والعراق المباح لكل من هب ودب! - مصطفى محمد غريب

2022/04/14 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب أصبحت الدولة العراقية عرضة للتدخل واستبيحت أراضيها بدون أي اعتبار قانوني متعارف عليه يخص العلاقات الدولية بين الدول ومنع الاعتداء أو التدخل في الشؤون الداخلية وقد ادينت هذه التدخلات من قبل القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم جوازه، كما هو في نص قرار صاغته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1965 رقم ( 2131 ) وقرار رقم ( 2635) لعام 1970 ثم ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية ......





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