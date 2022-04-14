تعرف على مواجهات اليوم من دوري الكرة الممتاز

2022/04/14 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تستمر عجلة الدوري الممتاز بكرة القدم، بالدوران اليوم الخميس بإقامة ثلاث مباريات في محافظات بغداد وبابل والديوانية.وقال المنسق الإعلامي للجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز بكرة القدم تستكمل اليوم بإقامة ثلاث مباريات في ثلاث محافظات”.وبين أن “فريق القاسم سيلاعب […]

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