6 خطوات رئيسية لدعم شخص يعاني من اضطراب الأكل

2022/04/14 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتؤثر اضطرابات الأكل على نسبة 9% على الأقل من سكان العالم، بما في ذلك حوالي 30 مليون أمريكي.وإذا كنت تعتقد أن أحد أفراد أسرتك يعاني من اضطراب الأكل، فإن دعم هذا الشخص قد يساهم بشكل كبير في تعافيه.

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