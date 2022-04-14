مساعد مدرب الطلبة: فريقنا جاهز ولن توقفنا الغيابات

2022/04/14 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - زيد غالب أكد المدرب المساعد لفريق الطلبة مهدي كاظم، جاهزية لاعبي الفريق لمواجهة زاخو، رغم وجود الغيابات المؤثرة.مبيناً، أن المباراة ستكون صعبة ومصيرية للطرفين.وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" الأنيق على أتمِّ الجاهزية لخوض اللقاء المرتقب أمام زاخو بالرغم من وجود بعض الغيابات في صفوف اللاعبين "، مبيناً، أن "هذه الغيابات لم تمنع الفريق من مواصلة الحصص التدريبية وتطبيق توجيهات الجهاز الفني الذي يقوده المدرب انس مخلوف، من اجل الحصول على النقاط الثلاث؛ للتمسك أكثر بوصافة الترتيب العام للدوري".وأضاف كاظم، أن" المباراة لاتخلو من صعوبة؛ كون الخصم من الفرق العنيدة وقادماً من خسارة امام فريق الديوانبة وهذا ما يدفعه لبذل مجهود كبيرة للسيطرة على مجريات اللقاء والظفر به "، لافتاً الى أن" الفريق حريص على تحقيق الهدف المنشود وهو الفوز لاغير، لاسيما ان المباراة ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا ما سنتسلح به في هذه المعركة".

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