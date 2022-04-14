عدنان درجال يزور كربلاء و يؤكد إنشاء مشروع هو الأول من نوعه لإعداد المدربين

2022/04/14 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

عن العمل على إنشاء مشروع الأول من نوعه

على مستوى العراق لإعداد مدراء فنين

وتأهيل مدربين وتدريب اللاعبين

وتطويرهم بالإضافة إلى الكوادر الطبيبة

والإدارية.

و أكد در

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