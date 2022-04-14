بيع (كووورة) مقابل 25 مليون دولار

2022/04/14 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذت شركة “فوتبولكو”، وهي أكبر

شركة في العالم لمحتوى كرة القدم الرقمي

والإعلامي، على موقع “كووورة”، الذي

يعتبر أكبر ناشر رياضي رقمي في الشرق

الأوسط، وذلك مقابل 25 مليون دولار.

وسيطرت شركة “كووورة

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