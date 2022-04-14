نائب يطالب بمنح حقوق لذوي ضحايا مجزرتي الانفال وسنجار

2022/04/14 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأخير في كل دورة بتشكيل الحكومة.

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