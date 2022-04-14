حديث لائتلاف المالكي يخص تجديد الولاية للكاظمي لرئاسة الوزراء

2022/04/14 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الخميس، حول امكانية تجديد ولاية رئاسة الحكومة الى الرئيس الحالي مصطفى الكاظمي.وقال الركابي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "رئاسة الوزراء استحقاق شيعي كما ان رئاسة الجمهورية من استحقاق الكرد ورئاسة البرلمان من استحقاق السنة لذلك فان رئيس الوزراء القادم لابد ان يحظى باتفاق القوى الشيعية كالإطار والتيار وبعض الاطراف المستقلة".وأضاف، ان "الإطار التنسيقي كان موقفه واضح وهو عدم التجديد للرئاسات الثلاث ولكن بعد ان جدد التحالف الثلاثي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اصبح الامر ممكنًا بالنسبة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء".وتابع الوائلي، ان "حظوظ الكاظمي بتجديد ولاية ثانية ابتعدت كثيرًا وهنالك اسماء اخرى مرشحة ولديها فرصة أكبر في تولي رئاسة الحكومة المقبلة".

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