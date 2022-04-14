ما مواصفات دبابة “ليوبارد” التي قد تسلمها ألمانيا لأوكرانيا؟

2022/04/14 | 13:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة Handelsblatt الألمانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد تتسلم 50 دبابة ألمانية قديمة من طراز “ليوبارد – 1”.وذلك بعد أن يتم إقرار التوريدات في الحكومة الألمانية.وقد تمر 6 أسابيع قبل أن تظهر تلك الدبابات في حوزة الجيش الأوكراني الذي يخسر كل يوم عشرات القطع من المدرعات الثقيلة.ويرى الخبراء العسكريون […]

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