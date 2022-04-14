2022/04/14 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سالم العبادي، اليوم الخميس، عن تطورات المشهد السياسي في العراق في ظل الانسداد الحاصل بين مختلف القوى.وقال العبادي في حديث لوكالة ايرث نيوز ان “المشهد السياسي في تعقيدات وحالة انسداد وللوصول الى نقاط مشتركة، كان الاطار و لايزال يحاول بكل امكاناته فتح قنوات الحوار […]

ظهرت المقالة جميع الخيارات مفتوحة امام الإطار..



العصائب تكشف عن تطورات المشهد السياسي أولاً على ايرث نيوز.

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