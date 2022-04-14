بعد توقف عامين.. أطفال الخليج يعودون للاحتفال بالـ

2022/04/14 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الأطفال في دول الخليج العربي للاحتفال مجددا بموروث شعبي شهير ليلة النصف من رمضان تعددت أسمائه ولم تختلف طبيعته.

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