2022/04/14 | 14:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zHcbjUajZKY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. ذوو شهداء عمليات الانفال يحييون الذكرى 34 لجريمة العصر المشؤومة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. ذوو شهداء عمليات الانفال يحييون الذكرى 34 لجريمة العصر المشؤومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).