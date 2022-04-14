سرعته 35 ألف كيلومتر بالساعة.. مذنب بحجم ولاية رود ايلند يقترب من الشمس

2022/04/14 | 14:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول علماء الفلك إن مذنبًا له نواة بحجم أكبر من ولاية رود آيلاند الأمريكية يتجه نحونا، لكن الأرض ليست في خطر.

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