بالصور.. ديربي النجف برعاية “الأركيلة”

2022/04/14 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رصدت عدسات الكاميرا، تواجد “الاركيلة” في مدرجات ملعب النجف الدولي خلال مباراة النجف ونفط الوسط، امس الاربعاء.والتقى الفريقان في ديربي النجف ضمن الجولة 27 من دوري الكرة الممتاز.وأوضحت الصور أيضاً تجمع النفايات على المدرجات في صورة غير حضارية للجماهير العراقية.

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ديربي النجف برعاية “الأركيلة” أولاً على ايرث نيوز.

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