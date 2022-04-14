ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار

2022/04/14 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، شراء موقع تويتر مقابل حوالي 41 مليار دولار، بعد أيام فقط من رفضه مقعدًا في مجلس إدارة شركة التواصل الاجتماعي.

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