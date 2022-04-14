شاهد لحظة مرعبة لشخص يرمي زجاجتي مولوتوف على منزل في فلوريدا قبل أن يلوذ بالفرار

2022/04/14 | 14:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المشهد بالمخيف والمرعب فقد أقدم رجل مجهول على رمي زجاجتي مولوتوف حارقة إحداها داخل منزل والأخرى على السطح بقصد حرق البيت ومن فيه، ولا تزال الشرطة الأمريكية تبحث في ولاية فلوريدا الأمريكية عن الرجل المشتبه بإلقائه القنبلتين.

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