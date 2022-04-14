التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة الثالثة من الطحين ابتداءً من الأحد المقبل

2022/04/14 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، اطلاق تجهيز الحصة الثالثة من مادة الطحين للعام الحالي 2022 واعتبارا من يوم الاحد القادم .

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب وجهت قسم التسويق في مقرها العام وفروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين للحصة الجديدة".

واشارت، إلى ان "اعماما صدر من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية"، لافتة إلى أن "التنسيق جاري مع شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بإنتاج الحصة الثالثة من الطحين الذي يوزع تبعا لنظام البطاقة التموينية".

ودعت الوزارة، الوكلاء الى "مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز للمناطق الأكثر فقرا وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز".

وشددت، على "ضرورة على الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتنظيم عملية القطع بتنسيق مراجعة الوكلاء لتجنب التجمعات وتوجيه مراكز القطع بالتعاون في تطبيق الاجراءات الوقائية لتسهيل مراجعة الوكلاء ، مع توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام حصصهم لتلافي اي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية".

وطالبت، جميع المواطنين بـ"استلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت من خلال الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات او عبر الموقع الرسمي للوزارة والشركة ( الفيس بوك ) والخطوط الساخنة المعلنة للوزارة والشركة او عبر الدخول لرابط خدمة راقبني ، لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين".

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