الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية المطرقة الحديدية

2022/04/14 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، نتائج عملية المطرقة الحديدية التي انطلقت في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد أن انطلقت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، يوم أمس، عملية (المطرقة الحديدية)، وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بمشاركة قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش".

وأضافت أن "النتائج العملية حتى ساعة إعداد هذا البيان أتت ضمن محور الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تم العثور على وكرين بداخلهما 5 عبوات ناسفة ومواد أخرى من بينها افرشه واغطية ومواد غذائية، اسفل قرية المبدد مع حافة وادي زغيتون".

وأكملت أن "محور الفرقة 8 لواء 45 قوات خاصة تم تدمير (5) أوكار و (3) انفاق، والعثور على 5 عبوات قمعية و16 عبوة ناسفة على شكل قذائف وقنابر هاون مختلفة و10 قراصة تفجير عبوات و 15 قداحة تفجير عبوات و 7 سبح تفجير عبوات واسلاك تفجير بطول 20م - 52 كغم نترات الامونيا التي تستخدم في صنع العبوات - افرشة واغطية - مواد غذائية) تم تدمير المواد اعلاه من قبل الجهد الهندسي للفرقة الثامنة".

ومازالت العملية مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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