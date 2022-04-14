مركز “غاماليا” يعلن عن انطلاق اختبار دواء قائم على الأجسام المضادة لـ”كوفيد”

2022/04/14 | 15:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس مركز “غاماليا” الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن مركزه يبدأ الأسبوع المقبل في اختبار دواء ضد فيروس كورونا يقوم على الأجسام المضادة لـ”كوفيد”.وقال إن المتطوعين الأصحاء يشاركون أولا في الاختبار.أما المرضى المصابون بفيروس كورونا فسينضمون إلى الاختبار في مرحلته الثانية.ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن رئيس مركز “غاماليا” […]

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