العراق يتعهد لإيران منع انطلاق أي عمل عدائي من أراضيه ضدها

2022/04/14 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد العراق اليوم عدم السماح بأن تكون أراضيه منطلقا لأي اعتداء على ايران ، جاء ذلك في زيارة وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين الى طهران ولقائه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.فيما يسعى العراق الى عدم تكرار الهجوم الصاروخي الايراني على اراضيه كما حدث في قصف اربيل قبل اسابيع .

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