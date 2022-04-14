لوبين: زيلينسكي يطلب من الغرب أكثر مما يمكن  أن نقدمه

2022/04/14 | 15:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترى المرشحة للرئاسة الفرنسية، مارين لوبين، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي يطلب من الدول الغربية أكثر مما تستطيع تقديمه له.وقالت لوبين في تصريح صحفي، إنه “يريد زيلينسكي المزيد والمزيد من الدعم.أحيانا يطلب أكثر مما نستطيع أن نعطيه”.وفي معرض ردها على أسئلة مقدم البرنامج عبرت لوبين عن معارضتها لاستخدام […]

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