الروس بصدد تصميم محرك هيدروجيني للصاروخ متعدد الاستخدام

2022/04/14 | 15:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقل العلماء في مركز “الأورال” العلمي التابع لجامعة “جنوب الأورال” إلى مرحلة جديدة في تحقيق مشروع تصميم المحرك الهيدروجيني للصاروخ الروسي الواعد وحيد المراحل ومتعدد الاستخدام.وقال نائب رئيس جامعة جنوب الأورال الحكومية لشؤون البرامج العلمية والتقنية، سيرغي فاليولين، إن المحرك الجديد سيعمل بالهيدروجين، وأضاف أن التشغيل الاستعراضي الأول للمحرك قد تحقق في […]

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