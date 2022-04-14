في تمييز عنصري..بريطانيا ترسل اللاجئين العراقيين والسوريين الى رواندا للنظر بقضاياهم

2022/04/14 | 15:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لوكالة رويترز ، الخميس، انه من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإعلان خطة لنقل طالبي اللجوء من العراق وسوريا وافغانستان ودول الشرق الاوسط الى رواندا لمعالجة قضاياهم من هناك.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” جونسون سيطرح المبادرة في لاحق من هذا اليوم من مدينة […]

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