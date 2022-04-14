2022/04/14 | 15:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حديث مقاتل سعودي سابق وداعية إسلامي في أفغانستان، يدعى سراج الزهراني، حول قتل وذبح أشخاص قال إنهم "شيوعيين" في أفغانستان، ضجة وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتل سعودي سابق في أفغانستان يثير الجدل باعترافه بـ"القتل والذبح" عبر حوار تلفزيوني.. وتساؤلات حول محاسبته) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتل سعودي سابق في أفغانستان يثير الجدل باعترافه بـ"القتل والذبح" عبر حوار تلفزيوني.. وتساؤلات حول محاسبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).