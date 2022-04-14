ميزات منتظرة في ساعة أبل الجديدة

2022/04/14 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

إذا سارت الأمور كما ينبغي، ينتظر أن تطرح شركة "أبل" الأميركية ساعتها الجديدة "أبل واتش 8"، خلال مؤتمرها السنوي في ايلول المقبل.

وقال موقع "تي 3"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إن الساعات الذكية الأخرى تفوقت على أبل في مجموعة من الخاصيات، الأمر الذي سيجعل الشركة الأميركية العملاقة تسعى جاهدة للحاق بالركب ولما لا التفوق على منافسيها، مثل "سامسونغ".

وتوقع المصدر أن تأتي "Apple Watch Series 8" بمستشعر جديد واحد على الأقل ومجموعة كاملة من الميزات الصحية، أهمها خاصية قياس درجة حرارة الجسم.

وأضاف: "خاصية قياس درجة حرارة الجسم يمكن أن تساعد تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بك ويمكن أن تتتبع الدورة الشهرية للنساء".

وتابع: "كما ستقدم أبل ميزات صحية، مثل إدارة الأدوية وتتبع النوم واللياقة البدنية في تطبيق -هيلث- على هاتف آيفون".

ووفقا للشائعات، فإنه يرجح تأتي "أبل واتش 8" بتصميم مشابه للجيل السابع السابق، مما يعني شاشة أضخمة بأطراف صغيرة وألوان مختلفة.

هذا ولم تؤكد التقارير ما إذا كانت الساعة الجديدة ستحتوي على ميزة "مراقبة نسبة السكر في الدم" أم لا، على اعتبار أن الخاصية ما تزال قيد التطوير.

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