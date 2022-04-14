زيلينسكي يطلب من أوروبا مساعدة مالية شهرية قدرها 7 مليارات دولار

2022/04/14 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف تحتاج 7 مليارات دولار من المساعدات المالية شهريا.وقال زيلينسكي، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، إن “أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهريا من المساعدات المالية الطارئة لتغطية المزايا الاجتماعية والرواتب”.كما وتحدث زيلينسكي لفون دير لاين […]

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