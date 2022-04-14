السليمانية: منع وزير من إلقاء كلمته خلال تأبين ضحايا الأنفال

2022/04/14 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكون من ضعف الخدمات في منطاقهم .

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