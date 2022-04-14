بعد تهديده وزارة النفط ومنتسبيها وتجاوزه على الحق العام.. مصلح الزكم أمام القانون (وثائق)

2022/04/14 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحركت شركة توزيع المنتجات النفطية، احدى شركات وزارة النفط العراقي، اليوم الخميس، شكوى قضائية ضد مصلح عزيز الزكم، بعد تهديده منتسبي الشركة.وجاء في وثيقة تحمل توقيع الوكيل الأول لمدير هيئة توزيع بغداد محمد راضي حسين، حصلت عليها (بغداد اليوم): ما ورد في ادناه:

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