"إضافة مهمة" تصل الجيش الأوكراني "قد تدفع روسيا لتغيير خططها"

2022/04/14 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل العديد من الدول على توسيع نطاق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بدعم من الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة.

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