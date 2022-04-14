2022/04/14 | 16:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الشرطة في غراند رابيدز بولاية ميشيغان الأمريكية مقطع فيديو للقاء ضابط شرطة مع باتريك ليويا، الذي توفي بعد إطلاق النار عليه أثناء توقف لحركة المرور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الأمريكية تنشر فيديو لحادثة إطلاق نار مروعة أثناء توقف حركة المرور) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الأمريكية تنشر فيديو لحادثة إطلاق نار مروعة أثناء توقف حركة المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).