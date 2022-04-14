سوق العراق للأواق المالية يتداول 36 مليار سهم مع نهاية الاسبوع

2022/04/14 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، مؤشرات التداول خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان 2022.

وذكر السوق في بيان أنه نظم خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 10/04/2022 الى يوم الخميس المصادف 14/04/2022.

وكان عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (36) مليار سهم، فيما بلغ الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع بلغت أكثر من (40) مليار دينار.

وغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (595.39) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (601.62) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.04%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وأشار البيان الى تنفيذ أكثر من (3100) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق خلال الاسبوع.

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