كربلاء : ورشة متخصصة لتوحيد الجهود لدعم جودة منتج العسل

2022/04/14 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتنسيق مع (جمعية نحالي كربلاء

التخصصية) إحدى الجمعيات المتخصصة

التابعة للاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية في كربلاء المقدسة وبالتعاون

مع (مشروع تحفيز) أقامت (جمعية النحالين

العراقيين) ورشة تنسيقية متخ

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