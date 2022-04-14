انخفاضات كبيرة باصابات كورونا بالعراق

2022/04/14 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم الخميس الموافق ١٤ نيسان

٢٠٢٢

واعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الخميس، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس

كورونا خلال ال

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