2022/04/14 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلم أحد المواطنين مئة وستين قطعة اثرية مختلفة الأشكال والاحجام

عبارة عن أواني فخارية ومسكوكات نقدية وأختام أسطوانية وخرز وحلي وأدوات معدنية تعود الى عصور تاريخية قديمة وكذلك العصر الاسلامي الى مفتشية الاثار ومتحف الناصرية الحضاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقي يسلم 160 قطعة اثرية الى متحف الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقي يسلم 160 قطعة اثرية الى متحف الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).