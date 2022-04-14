2022/04/14 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن سلاح البحرية سيكلف بمهمة مراقبة الهجرة عبر المانش من فرنسا.

وقال جونسون في خطاب أعلن فيه عن خطة لندن لإرسال المهاجرين واللاجئين القادمين عبر الممر المائي إلى رواندا، مشيرا إلى أن البحرية الملكية البريطانية ستتسلم القيادة العملياتية من قوة الحدود في قناة المانش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون: سلاح البحرية سيكلف بمهمة مراقبة الهجرة في المانش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون: سلاح البحرية سيكلف بمهمة مراقبة الهجرة في المانش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).