أوكرانيا تتبنى قصف موسكفا؛ أخطر سفينة حربية روسية

2022/04/14 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القوات الأوكرانية أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو إن أوكرانيا ضربت طراد الصواريخ الموجهة “موسكفا” بصاروخين تسببا في أضرار جسيمة.وتجدر الإشارة إلى أنه عادة ما يكون على متن الطراد حوالي 500 شخص، ومسلح بستة عشر صاروخ كروز مضادة للسفن من طراز فولكان يتجاوز مداها 700 كلم..



وإذا تأكد غرق الطراد فستكون تلك ضربة كبيرة لروسيا، بعد تضرر حاملة الدبابات أورسك واشتعال النار فيها في هجوم في بيرديانسك في بحر آزوف نهاية الشهر الماضي.

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