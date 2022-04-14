مخاطر تهدد مستقبل المجتمعات العربية - عبدالله عطية شناوة

2022/04/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة في الأزمات العميقة التي تؤدي الى تخلخل منظومة القيم الفكرية والأخلاقية والسياسية، تكشف المجتمعات عن ما تخبئه أوساطها المختلفة من نوازع وتوجهات وميول، بعضها يعبر عنه بوضوح ويستتر بعضها الآخر بمبررات وتنظيرات تموه حقيقتها.أزمة ((الربيع العربي))، أظهرت حقيقتين كبيرتين على نحو ساطع، أولها أن الغالبية العظمى في مجتمعاتنا شديدة البعد عن التفكير العلمي، وأقرب ما تكون الى الفكر الغيبي.



وتجلى ذلك ......





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