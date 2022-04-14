2022/04/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفارانتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا لصالح إيمانويل ماكرون، لكن زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان تمكنت من جذب مئات الآلاف من الأصوات الجديدة، ولم تتخلف عن الرئيس الحالي الا بفارق ضئيل.



الجولة الثانية ستكون معركة حامية بين الطرفين، قد يواجه خلالها ماكرون مفاجآت غير سارة.لوبان نجحت في تقديم نفسها كسياسي مقرب من الناس العاديين.



رأت في وقت مبكر الفرص التي تتيحها ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النسخة الفرنسية للديمقراطية الغربية - جاسم ألصفار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النسخة الفرنسية للديمقراطية الغربية - جاسم ألصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).