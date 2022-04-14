الكلمة فصيل مقاوم.. قراءة في رواية نردين بونبعة -باب العمود-. - محمد عبعوب

2022/04/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبعوب في هذه الرواية للكاتبة نردين بونبعة الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات و النشر، و التي هي رسائل متبادلة بين بطلة الرواية "بهية" و زوجها "ماهر" نزيل معتقلات الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد تنفيذه عملية فدائية ضد قوات الاحتلال؛ في هذه الرواية تستنطق الرائعة نردين بونبعة كل لحظات الفرح والحزن التي تعيشها البطلة مع رفيقها المغيب في ظلام سجون صهيون والحاضر رغم ذلك في كل لحظات حياتها..





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