شراكة بين منظمات دولية لحماية نساء كردستان

2022/04/14 | 16:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي هذا الدعم في وقت أدت فيها جائحة كوفيد - 19 إلى زيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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