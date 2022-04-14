2022/04/14 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 639 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 13526".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بوفيات الجائحة الوبائية في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع بوفيات الجائحة الوبائية في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).